Geen eindexamenstunt, gala of feestje: maar wél drie geslaagden in één Gemonds gezin

Heel spannend was het niet voor ze, maar blij zijn ze zeker. Jesse (18), Iris (17) en Rick (15) Hoksbergen uit Gemonde deden alle drie eindexamen op het Elde College in Schijndel en Sint-Michielsgestel en slaagden alle drie. Tot grote vreugde van hun moeder Joyce Hoksbergen. ,,Zou echt rot zijn geweest als eentje het niet had gehaald."

Vlag voortijdig uit

Hoe het komt dat het drietal tegelijkertijd eindexamen deed? ,,Iris zat op het vwo en ging naar de havo, Jesse bleef één keer zitten', legt Joyce uit. ,,En Rick ging van havo naar vmbo-t."

Eigenlijk hangt één vlag een beetje voortijdig uit: Rick krijgt vandaag pas uitslag. ,,Maar ik ben er wel zeker van dat ik het heb gehaald. Maar ik heb nog geen afspraken met vrienden gemaakt om het toch een beetje te vieren. Even afwachten tot iedereen het weet. In september ga ik naar de analistenopleiding."

‘Krijgen we het cadeau?’

Jesse en Iris kregen vorige week al uitslag. ,,Als we echt het landelijke eindexamen hadden gehad was het veel spannender geweest", vindt Jesse. ,,Nu heb je een beetje het gevoel dat je het cadeau krijgt. Ik wist bijna zeker dat ik het had gehaald, maar tóch fijn als je hoort dat het echt zo is."

Waarop Iris inhaakt: ,,Het voelt niet echt of ik geslaagd ben." Maar dat belet haar niet om afspraken te maken met vriendinnen. ,,En we gaan met zijn drieën naar Lloret de Mar, eerst zouden we met zijn tienen gaan. In september begin ik met Verpleegkunde."

Geen examenfeestje

Het drietal betreurt het vooral dat er geen eindexamenstunt kon plaatsvinden en geen leuke eindexamenfeestjes. Jesse heeft wel wat avondjes gepland met vrienden. ,,Elke keer een beetje met dezelfde vrienden in verband met corona." En ook hij heeft zijn toekomst al uitgestippeld. Evenementenorganisatie.

Maar hoe zit het nou met de diploma-uitreiking? ,,De school komt morgen langs om iets uit te reiken", legt Joyce uit. ,,Ik vermoed de Eldevlag. En er komt iets rondom de uitreiking van de diploma's. Maar wat precies weet ik niet. Voor de school is het ook nog onduidelijk."

Smoking de kast in