Geen elftal op veld van hockeyclub De Hopbel, dan maar de kleedkamer verven voor nieuw seizoen

We mogen niet naar oma, maar wel tegen haar aanbotsen in de winkel

16 mei COLUMN We mogen niet met z’n drieën afspreken op straat, maar elkaar tegenkomen en een praatje maken mag wél. We mogen niet naar oma boven de 70, maar tegen haar opbotsen in Albert Heijn, samen rondjes zwemmen in het zwembad of gezellig keuvelen in de rij voor Ikea of de Gamma is prima. Boa 1 knijpt een oogje dicht als je vier personen op bezoek krijgt, boa 2 smijt met boetes en een strafblad. Onze intelligente lockdown wordt steeds ingewikkelder en neemt inmiddels overal een andere vorm aan. Wie snapt het nog?