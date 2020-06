Geen fietsen op de weekmarkt in Schijndel: ‘Met deze maatregel blokkeer je hele straten’

Boete of niet?

Maar krijg je nou een boete als je je fiets parkeert of niet? Marktmeester Marcel van den Akker maakt het duidelijk aan enkele marktgangers. ,,Je mag hier gewoon met je fiets aan de hand lopen, hoor. We verzoeken je alleen dringend om je fiets niet in dit gebied te parkeren. En nee, er worden geen bekeuringen uitgedeeld. Wél als mensen fietsen; dat levert soms echt gevaarlijke situaties op.”

Goed voor rolstoelers

Moeilijk met tassen sjouwen

Ook Berri van Ballekom is niet op de hoogte van het nieuwe beleid. Ze kijkt op een flyer die haar wordt overhandigd. ,,Ik heb mijn fiets bij de Etos geparkeerd, en dat mag volgens dit kaartje. Monique Staals parkeert haar fiets tegenover de kaaskraam. ,,O, ik wist niet dat het niet meer mag. Ik begrijp het wel, maar zware tassen sjouwen is lastig voor mij. Dan moet ik voortaan maar naar de woensdagmarkt op de Boschweg, voor de groentes.”

Vrachtwagens wel?

Intussen zit Jack Stakenburg op zijn rollator vlak bij de Hema naar het winkelend publiek te kijken. ,,Fijn deze maatregel, want ik kon er niet meer langs.” Eigenaar Harold Vorstenbosch van de viskraam tegenover de Hema is ook tevreden. ,,De ruimte was hier te beperkt.” Even later rijdt er een vrachtwagen langs Bakker Bart, wat een voorbijganger de geïrriteerde opmerking ontlokt: ,,Fietsen mogen hier niet komen, maar vrachtauto’s blijkbaar wel!”