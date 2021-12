Geen goals, wel foute muziek: voetbalclub ODC voor even digitale discotheek

’t Dondert en ’t bliksemt en ’t regent meters bier. Het wordt dus pompen of verzuipen, da’s de enige manier, schalt Guus Meeuwis door de boxen. Vanuit Kantine De Boemerang, voor de gelegenheid omgetoverd tot foute disco, voor een muzikale bingomiddag. Inclusief lichtshow, een presentator met glittergiletje, een meezingende dj met hese ‘stapstem’. En foute muziek, heel veel foute muziek.

Bingo

De club voelde zich geroepen om iets te doen in deze lange donkere lockdowndagen, om het verenigingsgevoel weer wat op te krikken. Het werd de Raad de Plaat Show. Van fysiek, naar online, via livestream. Met een bingokaart bij de hand, liedjes luisteren en afstrepen maar.

Drie verschillende rondes: Nederlandstalig, Feestalarm en Hits van Nu. En bingo, is prijs. Natuurlijk. Maar zoals het bij een voetbalclub wel vaker gaat, hoort slappe klets er ook ‘een bietje’ bij. Al ging dat dit keer dan vooral via team-whatsappgroepen en live chat. Marc van de Langenberg bijvoorbeeld, met: ,,Nog ééntje nodig hier voor de bingo. Dj, doe je ook verzoeknummertjes?” En, vraagt iemand: ,,Is Kleine Jongen van Hazes al geweest?” ,,Nee”, zegt een ander. Maar dat is natuurlijk wel zo.

Volledig scherm Bij voetbalclub ODC wordt de Raad de Plaat Show gehouden, een muziekbingo. De kantine is omgebouwd tot foute disco. © Dolph Cantrijn

‘Tranen in mijn ogen’

,,Ik krijg allerhande complottheorieën binnen op mijn telefoon”, oppert organisator en gelegenheidspresentator Mark van der Steen. ,,Vooral ene Rob S. uit B. laat zich niet onbetuigd, maar bij deze wil ik alle beschuldigingen ontkrachten.” Kortom, de soort gezellige praat die je in een voetbalkantine kunt verwachten.

,,Harold, dit is echt wel jouw muzieksmaak, hè.” Harold is aan de telefoon, die heeft de eerste bingo te pakken. ,,Ik krijg er gewoon tranen van in mijn ogen”, beaamt Harold.

,,Nou, wij ook”, aldus de presentator. ,,Dit moet echt een keer in de kantine worden gedaan als alles weer kan. Dat wordt één groot feest.” Het is weer Harold, even later, via de livechat. En hij is niet de enige met heimwee naar een dampende zondagmiddag in de voetbalkantine.

Voor ene Karel

De dj draait, heel knap, ‘de klassieker van dit moment’, Ik ga zwemmen (in Bacardi Lemon), gaat daarna lekker los met De Toreador. Elke keer als er een bingo valt, klinkt diezelfde Prijzenslag-tune. Speciale koeriers rijden intussen rond om de prijzen thuis bij de winnaars af te leveren.

En ook de tussenstanden van de Eredivisie blijven op de zondag nooit onbesproken in de kantine, dus meldt de dj het verloop bij Feyenoord-Ajax, gelijk gevolgd door Danny de Munk met Amsterdam. Naar Mexico, ‘speciaal vur jou Karel’, is in de livechat af te lezen.

Bloedjefanatiek

Veel ‘leut’ dus, maar voor een paar is de pot menens. Voor de tienjarige Timur bijvoorbeeld, die is bloedjefanatiek, net als normaal op het veld. Als een strenge coach tegen zijn ouders en kleine broertje: ,,Jullie moet wél opletten!” brengt moeder Birgit live verslag uit via de groepsapp van de JO11-3. Of Timur het wel even gezellig wil houden, manen zijn ouders hem. ,,Gezellig? Néé, dit is niet voor de gezelligheid, ik wil winnen!”