Geen hitteplan, geen gratis water op Paaspop

Als het hitteplan in werking treedt, moeten we gratis drinkwater verstrekken. Maar dan moet het nog een stuk warmer zijn", zegt Chris Seijkens, directeur van Paaspop. Hij was ook mede verantwoordelijk voor het festival We Are Electric, juli vorig jaar op Landgoed Velder in Liempde. ,,Toen was er wel sprake van een hitteplan en boden we dus ook uiteraard gratis water aan."

Het Nationaal Hitteplan treedt in werking als het vier dagen 27 graden Celsius of meer is. Hier is dit Paasweekeinde dus geen sprake van.