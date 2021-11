Geen kleindierenshow in Gestel vanwege vogelgriep

City Theater in Schijndel verandert in Mega Park XXL

SCHIJNDEL - De honderden bezoekers van Mega Park XXL in Schijndel moeten zich vrijdagavond even in het Megapark op Mallorca hebben gewaand. Het City Theater was getransformeerd tot een showarena in het klein, compleet met danseressen, een acrobaat en een lilliputter.

