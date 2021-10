Geen koffie meer voor seniorenbiljarters

Blind of in een rolstoel? Ook dan moet je gewoon kunnen voetballen, vinden ze in Schijndel

9 oktober SCHIJNDEL - Iedereen moet kunnen sporten. Oók als je in een rolstoel zit of een visuele handicap hebt. En dus is in Schijndel een nieuwe trainingslocatie geopend die helemaal is ingericht voor mensen met een fysieke beperking. Passend Voetbal heet dat. ,,Je hoort erbij.”