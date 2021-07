Geen koffie, wel mooie anekdotes in heropend Infopunt Groot Duijfhuis

LIEMPDE - Regelmatig druppelden er mensen binnen. Zondag was het Infopunt Groot Duijfhuis in Liempde voor het eerst weer open sinds de lockdown. Er kwamen mooie verhalen los.

Er wordt nog geen koffie geschonken en rondleidingen zijn voorlopig ook nog taboe, maar die coronabeperkingen weerhouden bezoekers er niet van een kijkje in het Infopunt in Liempde te nemen. Een van de eerste bezoekers zondagochtend is Annelies Uittenbogaard. ,,Ik heb in 2007 een filmpje gemaakt over de toenmalige bewoner van de boerderij Sjef van den Braak en zijn stier Kareltje. Dat was toen voor het Natuurmuseum in Tilburg. Ik maakte een serie portretjes van mensen die in de Brabantse natuur werken over beroepen die uitsterven.”

‘Kareltje’ was een enorme stier’

Nieuwsgierig loopt ze naar binnen. ,,Ik ben hier wel vaker geweest, maar dan was het Infopunt telkens dicht.” Tot haar grote vreugde is haar film nog steeds te zien. ,,Dat was geweldig om te maken: Sjefke was een kleine man en Kareltje een enorme stier. Sjef was elke dag met Kareltje bezig en had echt een band met hem.”

Dan verschijnt Sjef die met een gigantische stier aan een touwtje door de wei wandelt in beeld. ,,Hij kon alles met Kareltje doen. En voor mij leverde het prachtige filmbeelden op.”

Een tiendschuur uit de 16de eeuw

Even later lopen Uittenboogaard en Rien van de Laar, vrijwilliger van het Brabants Landschap, de aanpalende Vlaamse schuur in. ,,Kijk, hier stond Kareltje”, wijst Van de Laar. ,,Oorspronkelijk is dit een tiendschuur uit 1523, 1525.” Uittenbogaard kijkt verrukt naar het stokoude gebint. ,,Geweldig, hier word ik warm van!”

Het Infopunt wordt bijna net zo goed bezocht als anders. Rond het middaguur zijn er zeventien bezoekers geweest. Alleen het uit de vaart gehaalde pontje gooit een beetje roet in het eten. ,,Het pontje is even uit de Dommel gehaald vanwege het hoogwater”, vertelt Jeanne Zandbergen, coördinator van de vrijwilligers. ,,En daarvóór omdat vandalen het touw hadden doorgesneden.”

Volledig scherm Er druppelden zondag steeds weer nieuwe mensen binnen voor informatie bij het Duijfhuis in Liempde. © jan zandee/fotoburo Bolsius

Geen pauze

Terwijl Zandbergen enkele bezoekers op het erf te woord staat, wandelt Eddy Geubbels voorbij. ,,Wij lopen vandaag 12 kilometer, en we zitten nog niet op de helft, dus nee, we houden nog geen pauze. Volgende keer misschien.”

Dirk van der Kroef begint zijn wandeling juist in het Infopunt. ,,Ik hoorde net dat het Infopunt elke laatste zondag van maart tot en met september open is. Ik ben er nog nooit geweest, dus leuk om even een kijkje te nemen.”

Voor Jaap van der Velden was het Infopunt zelfs een verrassing. ,,Ik ben in Liempde opgegroeid, maar woon hier niet meer. Ik wist helemaal niet dat het bestond!”