Geen nieuwbouw bij Fonkel in Den Dungen wel bij De Wegwijzer

Paviljoen als blikvanger op plein in hart Haaren

25 oktober HAAREN - Een echte blikvanger krijgt het nieuwe Mgr. Bekkersplein in het hart van Haaren. Een opvallend houten paviljoen waarvoor de langgevelboerderijen in het dorp de inspiratie vormen. Het is de bedoeling dat lokale verenigingen van alles organiseren in en rond dit transparante paviljoen.