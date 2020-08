Geen nieuwe virusbesmettingen in selectieteams van Avanti '31 in Schijndel

Uitspelende clubs

Eén van die ouders is Margely Polman; moeder van Loek (12). ,,Het is hier ruim. Dus je blijft makkelijk op afstand", zegt ze. ,,Helemaal niemand langs het veld is ook saai. De kids vinden het toch leuk als de familie komt kijken hè. De jeugd heeft het zwaar in deze tijd. Je moet je verstand blijven gebruiken. Als het vanmiddag te druk was geweest, had ik met de honden doorgewandeld. Of ik geschrokken ben dat het virus bij Avanti opduikt? Nee, het is realistisch. We moeten ons allemaal beseffen dat we vatbaar zijn."