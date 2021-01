Geen Nieuwjaarsduik in Boxtel: ‘Dit gaan we niet doen’

Nieuwjaarsdag 11.30 uur. De vriendinnen Caroline Stockmann uit Berkel en Rodenrijs en Monique Smit uit Hilversum lopen over het parkeerterrein van De Langspier. ,,We logeren bij vrienden in Boxtel”, legt Stockmann uit. ,,Ik wilde graag een duik nemen, maar jammer genoeg kunnen we er niet in. Nu gaan we maar zonder duik weer terug naar ons Boxtelse logeeradres. Naar de koffie met bonbons.”