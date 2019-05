Geen sancties voor illegale kap in pastorietuin Boxtel

Voor het rooien en kappen van bomen en struiken in de pastorietuin bij de Heilig Hartkerk in Boxtel anderhalve maand geleden was een vergunning nodig en dus is de kaalslag illegaal gebeurd. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten. Het werk werd op het laatste moment stilgelegd ook omdat onduidelijk was of het vergunningplichtig was. Dat blijkt dus wel het geval. Sancties worden er evenwel voorlopig niet opgelegd aan projectontwikkelaar Vrijborg, opdrachtgever van de klus. Die stelde er vanuit te zijn gaan dat er geen vergunning nodig was.