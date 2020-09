Geen sfeervol Boxtel by Night dit jaar

Waar blijft de zendmast in Olland nou? ‘Andere prioritei­ten KPN zoals 5G-uit­rol’

2 september OLLAND - Na een lang slepende procedure krijgt Olland mogelijk in het voorjaar een zendmast. Was eerst de nijpende vraag: komt-ie wel of komt-ie niet, nu gaat het er vooral nog om wannéér de mast van KPN in Olland wordt geplaatst.