Geen silent disco maar de quickstep en rumba op Gymnasium Beekvliet

Nieuwe burgemees­ter Boxtel is geen lid van een politieke partij

22 oktober BOXTEL - De nieuwe burgemeester van Boxtel, Ronald van Meygaarden, is geen lid van een politieke partij. In zijn oude gemeente Geldermalsen was hij lid van een lokale partij, waarbij hij nu vertrekt. Tijdens de provinciale verkiezingen in Gelderland was hij lijsttrekker van Code Oranje.