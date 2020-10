Geen sober Mercuriusplein maken om geld vrij te spelen voor nieuwe sporthal

SINT-MICHIELSGESTEL - De ‘luxe’ uitvoering van de reconstructie van het Mercuriusplein sober en doelmatig maken. Dan blijft er een ton of drie over om ook wat te doen aan sporthal De Run, waarvan de nieuwbouw is geschrapt door bezuinigingen in de gemeente Sint-Michielsgestel. Dat is het idee van de oppostiepartijen.

Het had wel iets weg van de kool en de geit willen sparen. De oppositiepartijen in Sint-Michielsgestel wilden donderdagavond tijdens de begrotingsraad tóch nog een oplossing zoeken voor het schrappen van de nieuwbouw voor sporthal De Run in Berlicum.

Zwaar weer

Het college had daar vooralsnog een streep door gezet omdat de gemeente financieel in zwaarder weer terecht is gekomen. En daarover zijn de binnensportclubs in Berlicum erg teleurgesteld omdat er ruimtegebrek is, de sporthal gedateerd is en er al enkele jaren een nieuwe accommodatie is beloofd.

Sober en doelmatig

De PvdA, GroenLinks, de Gestelse Coalitie en DorpsGoed hadden daarom bedacht de herinrichting van het Mercuriusplein, die na carnaval 2021 begint en een slordige drie miljoen euro kost, maar wat soberder uit te voeren. ,,Haal daar nou eens tien procent vanaf. Dan heb je al drie ton. En dan kun je het plein toch sober en doelmatig inrichten voor het doel waarvoor het bestemd is: parkeren”, zo stelde Mariska Sturkenboom (DorpsGoed).

Hard aangekomen

Coalitiepartij PPA, al jaren groot voorstander van een nieuwe sporthal De Run, had er een zware dobber aan dat dit project is geschrapt uit de begroting. Rick Groetelaers van die partij: ,,Het schrappen van De Run is bij ons ook hard aangekomen. Maar we begrijpen het financiële verhaal wel. Toch zet het de leefbaarheid onder druk als sportclubs buiten Berlicum moeten sporten. En er is ruimtegebrek. Zeker nu na het vertrek van de zaalvoetbal uit De Run de hockeyclub al ruimte heeft geclaimd voor de wintermaanden. Daarom willen wij samen met het CDA kijken of er nog alternatieven zijn. Andere financieringsmogelijkheden voor een uitbreiding of renovatie.”

Onderzoek naar financiële mogelijkheden in 2021

Dus stelden CDA en PPA voor om het college te laten onderzoeken wat er nog kan en daar uiterlijk iets voorbij de zomer van 2021 mee terug te komen naar de raad. Dat laatste, daar heeft wethouder Lianne van der Aa wel oren naar. ,,Daar hebben we geen probleem mee om dat te onderzoeken.”

Niet op Mercuriusplein bezuinigen

Over de discussie rond het bezuinigen op de herinrichting van het Mercuriusplein was wethouder Ed Mathijssen niet enthousiast. ,,Ik wil daar echt niet aan tornen. We hebben op dat plan al bezuinigd. En het is juist geen plein waar je alleen een herinrichting doet voor het parkeren. Het moet een aantrekkelijk verblijfsgebied worden. Dat is juist nu voor de winkeliers, ondernemers en horeca van groot belang. En dus moet je ook investeren op meer dan alleen parkeren.”

Volledig scherm Het ontwerp voor het nieuwe Mercuriusplein. © Archieffoto