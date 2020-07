Geen strenge sint, maar wel een strenge Daniel

Je ziet 'm vaak in Boxtel, Fons van Heesch (69). Altijd bezig. Nu sorteert hij boeken in de Heemkamer want hij is actief voor Heemkunde Boxtel. ,,We hebben 1200 kilo boeken gekregen uit een huis dat we mochten opruimen." Geschiedenis, daar is Fons dus dol op. ,,We zijn een fotoreportage en film aan het maken voor Open Monumentendag. Over de wederopbouw. We gaan ermee langs verzorgingshuizen en zo."