Geen treinen, maar bussen tussen Boxtel en Eindhoven dit weekend

Aziatische toeristen komen naar Schijndel voor echte klompen: ‘Crocs zijn belediging voor ons schoeisel’

SCHIJNDEL - In de tuin en op het land lopen er nog geregeld mensen op, maar daar houdt het dan ook op. Dat beschrijft Wim van Uden in zijn nieuwe boek. Op de Schijndels klompendag was er zondagmiddag speciaal aandacht voor het schoeisel. ,,De crocs is een belediging voor de klomp.”

24 oktober