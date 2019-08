Geen vuurwerkshow op kermis Boxtel, vergunning werd te laat aangevraagd

Alternatief?

Boxtel is nog nog bezig om te kijken of een alternatieve activiteit mogelijk is. ,,Maar daar kan ik nu nog niets over zeggen”, zo zegt de woordvoerster.

In juli mocht de vuurwerkshow in Schijndel ook niet doorgaan van de provincie. Maar dat had toen alle met de droogte te maken. En in Rosmalen mocht deze maand ook al geen vuurwerk worden afgestoken vanwege de droogte en brandgevaar. Dit vuurwerkverbod vanwege de droogte is inmiddels ingetrokken door de provincie. De kermis in Boxtel duurt tot en met woensdag.