Geen windturbines in Gestel: in ieder geval tot 2030

Gestel houdt horeca aan strikte terrasre­gels, glaswand moet laag blijven

10 mei SINT-MICHIELSGESTEL - Plots stonden er handhavers op de stoep bij drie horecazaken rond het Petrus Dondersplein in Sint-Michielsgestel. Glaswanden moesten worden afgebroken, parasols ingeklapt of ramen uit zijwanden. Want er moet voldoende ventilatie zijn. Corona houdt immers ook van volle terrassen, zo liet de gemeente weten. De commotie is inmiddels gesust. De terrassen aangepast.