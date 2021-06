Geen windturbines in Gestel, maar wat dan?

Sint-Michielsgestel wil de komende jaren vooral inzetten op besparing van energie en meer grootschalige zonneparken en zonnepanelen op daken. ,,De gemeenteraad besloot vorige maand om tot 2030 geen windturbines aan te leggen. En het college kan zich daar in vinden", aldus wethouder Eric van den Dungen (VVD, duurzaamheid). ,,Maar dat betekent wel dat we met z'n allen onze stinkende best moeten doen om de energiedoelen toch te halen. We zullen dus op zoek moeten naar andere duurzame vormen van energie.”

Volgens het college kan Sint-Michielsgestel de energiedoelen van van de Regionale Energie Strategie (RES) in deze regio toch halen, ook zonder windmolens. Maar de energieopgave is in de periode 2030 – 2050 ruim driemaal zo groot als in de periode tot 2030. ‘ En dat betekent dat de opwek van duurzame energie door middel van windparken dan weer op tafel kan komen', zo voorspelt het college alvast.

Zonnepanelen bij Nieuw-Herlaer

Tot die tijd is het dus vooral bezuinigen en inzetten op zonne-energie. De gemeenteraad bespreekt komende donderdag het bod 1.0 van de RES in Noordoost-Brabant. Daarin gaat de gemeente Sint-Michielsgestel uit van de opwek van duurzame energie door 10 hectare aan zonneparken en na een evaluatie nog eens 10 hectare. Enkele initiatieven zijn al bekend, zoals het plan bij Kasteel Nieuw-Herlaer in Halder. Initiatiefnemers kunnen zich na de zomervakantie inschrijven bij de gemeente voor de eerste 'ronde'.

College belooft beterschap

Tegen windparken was in de gemeente Gestel zeer veel verzet. Dat gold voor alle vijf mogelijke locaties voor windmolens. Inwoners klaagden onder meer over een gebrek aan communicatie en eenzijdige informatie. Het college belooft beterschap op dit gebied.

Intussen zijn aangrenzende gemeenten zoals Boxtel, Meierijstad en Den Bosch nog wel altijd bezig met de komst van windparken. Van den Dungen zegt geen harde kritiek te hebben gehoord over het nieuws dat Gestel voorlopig afziet van windenergie. ,,Een aantal bestuurders was wel verbaasd, maar zo verrassend is het ook weer niet. Gestel had al in het coalitieprogramma staan dat het windparken niet ziet zitten.”

Bevreesd voor plannen Boxtel

Bewoners van het Wilhelminapark in Sint-Michielsgestel zijn nog altijd bevreesd dat Boxtel de plannen doorzet voor windmolens aan de grens van dit park. Van den Dungen is daar niet zo bang voor: ,,In het coalitieprogramma van Boxtel staat dat er geen windmolens komen bij het Wilhelminapark in de buurt als Sint-Michielsgestel daar op tegen is. En ik heb nog geen andere geluiden hierover gehoord. Mocht het standpunt van Boxtel veranderen, daar gaan we daar uiteraard een goed gesprek over aan.”