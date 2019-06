Geen woningbouw, maar 'Polenhotel' in Boxtelse oksel

Dat is de belangrijkste uitkomst van de inventarisatie die is gemaakt naar de mogelijkheden in het gebied de oksel tot aan de Mezenlaan. Dat verrichtte de gemeente naar aanleiding van plannen en wensen van projectontwikkelaars en ondernemers. Die wilden er echter vooral permanente woningbouw realiseren. Daarvan zal dus voorlopig geen sprake zijn.

,,Wij gaan dit onderzoeken in het belang van Boxtel”, stelt wethouder Peter van de Wiel. ,,Er zijn nog te veel onzekerheden in dat gebied voor de toekomst. Zoals de ontwikkeling van het spoor. Nu permanent invullen en later afvragen hoe hebben we ooit dat besluit hebben kunnen nemen, willen we hiermee vermijden. Op termijn is woningbouw wel mogelijk.”

Tijdelijke bijdrage aan energietransitie

Naast het huisvesten van arbeidsmigranten gaat de gemeente ook bekijken of de oksel tijdelijk geschikt is voor een bijdrage aan de energietransitie. ,,Wellicht door het realiseren van een zonneveld.” Boxtel heeft overigens in de beoogde oksel zelf geen grond en zal dus voor alle ontwikkelingen afhankelijk zijn van ontwikkelaars met eigendommen en particuliere grondbezitters.

De buurt en ook de ondernemers met andere plannen zijn vrijdagochtend geïnformeerd en wisten dus nog van niets. ,,Uiteraard gaan we nu met iedereen rond de tafel”, aldus de wethouder. Hoe, wat en waar precies is voorlopig nog onduidelijk. Van de Wiel: ,,Zelfs of dit het wordt, is niet zeker. Zoals gezegd we gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn. Waarbij zaken als wet- en regelgeving en een acceptabel leefklimaat een rol spelen. Zelfs de stikstof-uitspraak van de Raad van State kan nog een rol spelen.”

Onderzoek