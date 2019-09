Geen xtc? Dan naar onbewoond eiland

Vijf gewonde jongeren weer thuis na xtc-incident in Boxtel, burgemees­ter wil rust rond instelling

16:03 BOXTEL - De vijf jongeren die sinds zondagavond in het ziekenhuis lagen omdat ze xtc hadden gebruik bij instelling De La Salle in Boxtel, zijn maandag weer naar huis gegaan. Het gaat goed me ze, laat de jeugdinstelling weten aan het Brabants Dagblad. Burgemeester Fons Naterop vraagt ondertussen om rust rond De La Salle.