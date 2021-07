Geen zwaar vrachtverkeer meer op Dungense brug

Onderzoek naar de staat van de brug wijst uit dat het met de constructie van de brug niet zo goed zit. Het betekent overigens niet dat de brug over de Zuid-Willemsvaart bij Den Dungen op instorten staat. ,,De constructie voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen", is de officiële lezing van een onderzoeksrapport.

Brug uit jaren vijftig

Een woordvoerder van de gemeente licht toe: ,,De Dungense brug is in de jaren ’50 van de vorige eeuw gebouwd volgens de normen die toen golden. In de loop van de jaren is het (landbouw-)verkeer echter groter en zwaarder geworden. Uit onderzoek is gebleken dat de betonconstructie van de brug niet voldoet aan de huidige normen en voorschriften. We nemen daarom nu maatregelen om de veiligheid van de gebruikers te kunnen blijven garanderen.”