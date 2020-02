‘Gegijzeld, maar niet verslagen’ krijgt vorm in Beekvlietboerderij

SINT-MICHIELSGESTEL - Achttien gouden VMBO-handjes van het Elde College helpen de tentoontstelling ‘Gegijzeld, maar niet verslagen’ in de steigers bij de Beekvlietboerderij in Sint-Michielsgestel.

De Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar is er maar wat blij mee. Negen leerlingen van het VMBO-K van het Elde College in Sint-Michielsgestel steken al weken de handen flink uit de mouwen bij de leegstaande Beekvlietboerderij. Dat is de plek waar vanaf 15 maart dit jaar de grote tentoonstelling ‘Gegijzeld, maar niet verslagen’ begint.

Quote We hebben al zeker een kuub bladeren weg geharkt uit de tuin Max, Leerling Elde College

Max, Miyari, Eamonn, Lucas, Luke, Pleun, Matthijs, Claudio en Dirk werken zich het zweet in de handen. Zowel binnen in de Beekvlietboerderij als buiten. Max: ,,We werken samen in de tuin. We hebben al een kuub bladeren weggeharkt.” Miyari vult aan: ,,Leuk om te doen. Thuis help ik mijn vader ook wel eens mee in de tuin.” Eamonn: ,,We harken alles hier op een hoop, en dan de kruiwagen in.”

Ondertussen wordt ook binnen gewerkt. Pleun heeft kamers opgemeten en de keuken al wat schoongemaakt. ,,Bij de tentoonstelling maken ze plots, dan gooien ze eten bij elkaar in een soort soep. Zoals ze dat in het Gijzelaarskamp in de Tweede Wereldoorlog toen ook hadden.”

Al naar Noordbrabants Museum geweest voor tentoonstelling gijzelaars

Luke en Lucas vertellen dat ze met zijn allen in het Noordbrabants Museum zijn gaan kijken naar de portretten die in gijzelaarskamp Beekvliet zijn gemaakt door Karel van Veen. ,,We hebben het over de Duitsers gehad en hoe dat toen ging. Dat kun je je nu niet meer voorstellen.”

Sjouwen met tafel voor de eetzaal

Matthijs en Claudio vinden alle opdrachten en de samenwerking wel leuk. Claudio: ,,leuker dan in de klas zitten.” Samen met Dirk sjouwen wat jongens tafels naar boven. ,,Die vormen straks de eetzaal, zoals die er 75 jaar geleden uitzag toen de gijzelaars op Beekvliet zaten.”

Leerlingen sjouwen tafels naar binnen voor de tentoonstelling in de Beekvlietboerderij.

Docent mens en maatschappij op het Elde College in Gestel Laurent Appels vindt de samenwerking met de Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar zeer waardevol. ,,Dit is voor hen een maatschappelijke stage voor het tweede jaar VMBO K. Een goede oefening voor hun échte stage. En ze doen echt van alles. Logistiek, hovenierswerk, posters maken, een horecaplan opstellen. Ze helpen straks zelfs met uitserveren van de flots (soep met brokjes bonen of stukjes vlees). Deze stage past ook helemaal bij onze schoolaanpak van loopbaanbegeleiding bij het Elde College.”

Leerlingen gaan eindresultaat bekijken