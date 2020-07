Geheimen, goede koffie en Anny’s hart zit op de goede plek

Angsten kwijtraken

Mooie en aangrijpende verhalen en anekdotes. ,,Zoals een familielid die over haar vader zei: hier is hij zijn angsten kwijtgeraakt. En hij is milder geworden." Ook grappige verhalen. Want een lach en een traan liggen dicht bij elkaar, óók in het hospice. ,,Er was een vrouw die 's nachts droomde dat haar kamer in brand stond. Toen ze wakker werd, dacht ze: als 't echt was gebeurd, had me een crematie gescheeld." Anny moet er nog om lachen. ,,Die vrouw had enorm veel gevoel voor humor."