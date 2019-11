Geldwagen staat met pech langs de weg in Sint-Oedenrode

Video Uitslaande brand bij Kentalis in Sint Michiels­ges­tel

9:00 SINT-MICHIELSGESTEL - In een bijgebouw van Kentalis aan de Theerestraat in Sint-Michielsgestel woedde zondagavond een grote brand. De vlammen sloegen metershoog de lucht in. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is.