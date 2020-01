Geldzaken doen met bloemengeur in oude gemeentehuis Gestel

De Rabobank maakt in de Hoefijzer plek. Want dit oude winkelcentrum in het hartje van Gestel gaat vanaf volgende week onder de slopershamer. De bank was nog de laatste bewoner van de Hoefijzer en in afwachting van het gereed komen van de nieuwe vestiging in het Dommelsch Huys. Maar daar kan de bank pas over een paar maanden neerstrijken. Want dit pand is casco opgeleverd en moet nog helemaal als nieuw bankgebouw worden uitgerust.