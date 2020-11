Geliefde ‘doppenkapelaan’ moet in Eindhoven aan de slag en verlaat Sint-Michielsgestel

DEN DUNGEN/SINT-MICHIELSGESTEL - ,,Ik ga jullie ontzettend missen. Dat weet ik nu al”, zegt kapelaan Pieter Zimmermann. De kapelaan ging in 2016 aan de slag in Den Dungen en Sint-Michielsgestel. Maar nu is hij door de bisschop gevraagd om in Eindhoven aan de slag te gaan.

Een enthousiaste jonge kapelaan, die niet alleen oog heeft voor de tradities en het oude, maar ook het nieuwe omarmt. Parochianen van de Jacobus de Meerderkerk in Den Dungen en de Sint Michaëlkerk in Sint-Michielsgestel zijn goed te spreken over kapelaan Pieter Zimmermann (40).

Heel jammer, maar ook nieuwe missie

Maar de bisschop maakt nu een einde aan de vier jaar dat Zimmermann een soort van ‘thuiswedstrijd’ speelde in Gestel en Den Dungen. Per 1 januari maakt hij deel uit van een priestercaroussel. Zimmermann vertrekt naar de binnenstad van Eindhoven waar hij aan de slag gaat in de Sint Jorisparochie. ,,Heel jammer dat ik hier weg ga. Ik mis jullie nu al”, zegt Zimmermann op de preekstoel in Den Dungen en Sint-Michielsgestel.

Pushpa Raj

,,Maar het is iets wat God wil en de kerk verder opbouwt. Dus is het ook wel weer spannend. Een nieuwe missie in Eindhoven waar ik aan ga beginnen. Mijn opvolger is ook al bekend. Dat wordt Pushpa Raj uit India. Hij gaat samen met pater Joe Michael de diensten doen in Gestel en Den Dungen.”

Gymnasium Beekvliet

In 2016 werd Pieter Zimmermann aangesteld als kapelaan. Hij kreeg Den Dungen onder zijn hoede, maar wat later kwam daar ook Sint-Michielsgestel bij. Hij voelde zich als een vis in het water op bekend terrein. Hij had immers zijn schoolopleiding genoten op een steenworp afstand van beide kerken, op het gymnasium Beekvliet.

Zwarte pak, witte boord

In zijn zwarte habijt met witte boord, maar soms ook gewoon een zwart pak, was hij een opvallende verschijning. Hij wilde oude waarden intact houden en het geloof verkondigen, maar met deze mix van oude tradities ook moderne middelen gebruiken. Zo maakte Zimmermann filmpjes met gebedsgroepen en gebruikte een livestream, appte over het geloof op zijn mobiel en gaf hij tijdens corona online catechese aan vormelingen.

Volledig scherm Kapelaan Pieter Zimmerman bij het Elde College Sint-Michielsgestel, een van de scholen waar hij doppen ophaalde voor de KNGF-actie blindengeleidehonden. © Roel van der Aa

Opvallend was zijn bakfietsactie in Den Dungen en Gestel, toen hij samen met basisschoolkinderen flesdoppen inzamelde voor KNGF, voor een blinde geleide hond. Zo haalde hij een kwart miljoen doppen op tijdens deze bakfietstoer waar veel scholen aan meededen.

Lof

Ondertussen nam hij de kerkdiensten over van de oudere garde, voltrok huwelijken, dopen en uitvaarten. In beide parochies begon hij met een kinderwoorddienst en Latijnse en Spaanse mis. In de coronatijd herintroduceerde hij het ‘Lof’, een gebedsmoment op zondagmiddag.

Het afscheid van Zimmermann is in het weekeinde van 19 en 20 december.