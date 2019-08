Geluk, Zorggroep Elde Maasduinen uit Boxtel wil er meer van

Doorrijder na aanrijding met fietsster in Vught is aangehou­den, Schijnde­laar (31) meldde zich 's avonds op politiebu­reau

1 augustus VUGHT - De automobilist die donderdagmiddag doorreed na een aanrijding met een fietsster in Vught, is aangehouden. De automobilist heeft zich 's avonds op het politiebureau in Boxtel gemeld. Het gaat om een 31-jarige man uit Schijndel.