Gelukkig kan het ijsvogeltje nog altijd ongehinderd over de Dommel in Boxtel vliegen

DE GROENE LEVENSADERBOXTEL - Er kronkelt een riviertje door je dorp. Bijzondere flora groeit welig tegen de oevers van de Dommel, de waterspitsmuis en kamsalamander vermaken zich er prima, zo in hartje Boxtel. Tegelijkertijd wil het dorp groeien. Moet er soms gebouwd worden. En daar knelt het. Dus nam Boxtel een opvallend besluit: bij toekomstige ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de ‘Groene Levensader door Boxtel’. Dat is inmiddels twintig jaar geleden. Vandaag aflevering 1. Is de Dommel een blok aan het been van de gemeente?

Ambitieus? Misschien wel te ambitieus? De gemeenteraad van Boxtel nam twintig jaar geleden in ieder geval een stevig besluit. De politici schaarden zich achter een plan, plechtstatig ‘Groene Levensader door Boxtel’ genoemd. Het moest het pronkjuweel van het dorp, rivier de Dommel, niet alleen status geven, maar ook een bestendige toekomst als natuurzone in de bebouwde kom.

Twintig jaar geleden dus. Een besluit waarmee we jaren vooruit kunnen, beloofde de toenmalige gemeenteraad zichzelf bovendien. Maar wie vandaag de dag op de gemeentelijke website met de woorden ‘groene levensader’ een zoekopdracht geeft, komt toch van een koude kermis thuis. Een schamel resultaat dat aangeeft dat de notitie van meer dan honderd pagina’s via een telefoontje of mailtje is op te vragen. Over ambitieuze doelstellingen, resultaten of plannen is verder niets te vinden onder de noemer ‘groene levensader’.

,,De ambitie bestaat nog voor de volle honderd procent. Het gaat in dit geval absoluut niet om een plan dat in een gemeentelijke archiefkast stof ligt te happen”, bezweert wethouder Peter van de Wiel. Niet dat er dagelijks over wordt gesproken, maar vergeten? Zeker niet.

Hart voor de natuur

Ambitieus is het plan in ieder geval. ,,Toen ik het las, was mijn eerste gedachte: dit plan is gemaakt met hart voor natuur”, oordeelt Martijn van Dinther, ecoloog en sinds kort in dienst van de gemeente Boxtel. Aan de totstandkoming heeft hij dus niet bijgedragen. ,,Maar met de uitkomsten ben ik met heel veel plezier aan het werk.”

Die uitkomsten moeten zorgen voor maatregelen die de Dommel en zijtak Smalwater en hun oevers in het dorp over een lengte van zo’n zeven kilometer beschermen tegen oprukkende bebouwing en andere ongewenste zaken. Door het ontwikkelen van moerasgebiedjes, grasland en poelen ter bescherming en bevordering van flora en fauna. Zorgen bijvoorbeeld dat de ijsvogel ongestoord over het water kan suizen zonder plots zijn hoofd te stoten aan een obstakel dat niet in zijn habitat hoort.

Beestjes en plantjes

Maar de ‘groene levensader’ ijvert ook voor behoud van kenmerkende beplanting zoals de zeldzame lange ereprijs die bij de Dommel groeit en op nog een andere plaats in Nederland (Overijsselse Vecht en Maas). Dat betekent dat er geen blokkades mogen worden opgeworpen die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld beestjes niet van de ene naar de andere plek kunnen en hetzelfde geldt voor planten. En dan moet er ook nog oog zijn voor recreatiemogelijkheden, zoals realiseren van vlonders als visstek.

Het is desondanks steeds wel afwegen in het gemeentehuis. ,,Natuurlijk is de ambitie belangrijk. Maar we praten over een visie, geen wet”, zegt wethouder Van de Wiel. Het gaat ook om een ideaalbeeld, zegt hij. ,,Een rode draad bij ontwikkelingen langs het water. Maar in de bebouwde kom spelen veel belangen. En kun je dus niet altijd een op een genomen besluiten op de uitgangspunten van de ‘groene levensader’ leggen.”

Volledig scherm Buurtbewoners zijn vorig jaar met het plan gekomen om van het lelijke grasveld een parkje te maken. De oever is verbreed, er zijn enkele knotwilgen geplant ter versterking van het beekdal en de beplanting zorgt voor meer biodiversiteit en natuurwaarden. © Jan Zandee

Zoals onlangs toen het idee voor een parkje aan de Van der Voortweg bij de oever van de Dommel werd uitgewerkt. De ‘groene levensader’ pleit in dat gebied voor de aanleg van vochtige, bloemrijke graslanden. Iets wat zonder afgravingen niet was te realiseren. Dus is gekeken naar wat wel mogelijk was. Buurtbewoners zijn vorig jaar met het plan gekomen om van het lelijke grasveld een parkje te maken. De oever is verbreed, er zijn enkele knotwilgen geplant ter versterking van het beekdal en de beplanting zorgt voor meer biodiversiteit en natuurwaarden. ,,Met een mooi parkje dat een verrijking is op die plaats als resultaat, En met toch vooral tevreden gezichten, van buurtbewoners en van natuurbelangenbehartigers”, aldus Van de Wiel.

Met de rug naar de rivier toe plannen maken

Die ziet dat in andere steden en dorpen met een kostbaar bezit als een rivier dwars door de kom, nog wel eens anders wordt omgegaan met de belangen van het water. ,,Vaak zie je dat de ontwikkelingen met de rug naar de rivier gekeerd zijn, wij hebben de oevers niet volgebouwd en houden ons gezicht gericht op de Dommel. Doen het zo gek nog niet. En daar heeft de ‘groene levensader’ een grote rol in gespeeld, was zeker geen blok aan het been.”

Zonder Dommel bestond Boxtel misschien niet eens Boxtel zonder Dommel? Niet voor te stellen, zegt Ger van den Oetelaar, twintig jaar geleden wethouder en geestelijk vader van de ‘Groene Levensader door Boxtel’. ,,De Dommel is verantwoordelijk voor het ontstaan van het dorp. Dat zegt alles.” Heel moeilijk was het dan ook niet toen de Brabantse Milieufederatie opperde om toch vooral de ecologische verbinding die de Dommel is, in stand te houden. Volledig scherm André van Breugel van Waterschap De Dommel tuurt op de Dommel in Boxtel naar watervogels. © Johan van Grinsven ,,We hebben het samen met het waterschap breder aangepakt. Leefbaarheid, zichtbaarheid van de rivier waren ook belangrijk.” Veel discussie leverde de ambitieuze ideeën niet op in de gemeenteraad. ,,Of je links of rechts bent, maakt in zo’n geval niet uit.. Het was ook geen prestigeobject of de hobby van een wethouder. We deden iets goeds voor de toekomst van het dorp en dat stemde tevreden.” Van den Oetelaar constateert tevreden dat de ‘groene levensader’ effect heeft gehad. ,,Zoals bij het nieuwe waterschapshuis, waar nu Schotse Hooglanders lopen. Met name het zicht vanaf de route dwars door Boxtel op de rivier is nu veel beter.” En de visie leeft nog steeds. ,,De gemeenteraad heeft dit bepaald en er kan dus ook niet zo maar van worden afgeweken. Daarvoor moeten valide argumenten zijn. En is geldgebrek alleen niet voldoende.”