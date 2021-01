Gemeenschapshuis krijgt geen coronasteun ... té veel geld in eigen kas

Optimisme ver te zoeken bij start nieuwe jaar voor gemeen­schaps­huis in Boxtel

13 januari BOXTEL - Geen inkomsten door corona omdat de deur op slot is. Daar bovenop nog eens een korting van 10 procent op de jaarlijkse subsidie. Gemeenschapshuis De Walnoot in Boxtel is niet heel optimistisch aan 2021 begonnen.