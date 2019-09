Gemeenschapshuis Meander in Sint-Michielsgestel officieel geopend: ‘Een plek van en voor het hele dorp’

SINT-MICHIELSGESTEL - De nieuwe multifunctionele ruimte Meander, in het Gestelse gemeentehuis, is zondagochtend officieel geopend met een Ontbijtfestival.

Jong en oud schoven aan lange tafels aan om met elkaar te genieten van ieders favoriete ontbijtgerecht. Ook burgemeester Han Looijen en wethouder Lianne van der Aa waren van de partij.

,,Meander is een plek van en voor het hele dorp", aldus de wethouder. ,,Er is al veel leven in Meander door activiteiten van alle gebruikers maar we willen graag met elkaar de puzzel gaan leggen om Meander verder te laten groeien tot het kloppend hart van Gestel: een centrale ontmoetingsplek waar ideeën tot leven kunnen komen en waar iedereen zich welkom mag voelen.”

Na het ontbijt startte het festivalprogramma met een bijzonder optreden van de Harmonie St. Michael en volgden er door het hele gebouw allerlei activiteiten van gebruikers van Meander. De bezoekers werden getrakteerd op uitleg over Bonsai knippen, een fototentoonstelling, TaiCHi, kindertoneel, muzikale optredens en nog veel meer. Daarnaast waren er diverse activiteiten te zien die (nog) niet in Meander georganiseerd worden, maar waar Meander wel een mooie plek voor is.

Filmhuis

De vele bezoekers waren enthousiast over deze nieuwe hot-spot van Sint-Michielsgestel. ,,Het is een prachtig gebouw, met zoveel mogelijkheden, wat in deze vorm nog meer van alle Gestelnaren is geworden. Ik loop al een tijdje rond met een idee voor een Filmhuis in Gestel. Daar zie ik allerlei mogelijkheden voor in Meander”, aldus Douwe Groenevelt, die met twee dochters het openingsfestival bijwoonde.

Meander is het nieuwe hart van Sint-Michielsgestel. Naast openbare ruimtes als de Bibliotheek, burgerzaken en het eet-werkcafe, vinden er alle soorten activiteiten plaats. Georganiseerd door de lokale verenigingen, BINT of Meander zelf. Het gebouw is sinds september alle dagen geopend, met uitzondering van zondag. Op www.meandersmg.nl zijn het programma, de praktische informatie en de contactgegevens te vinden.