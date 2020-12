Gemeenschapshuizen Sint-Michielsgestel zitten op zwart zaad

Gestel schiet opnieuw te hulp. Maar de gemeente wil wel een discussie over hoe het beter moet in 2021 en volgende jaren. Een meevaller, maar ook ook flinke tegenvallers.

Rode cijfers

De besturen van de gemeenschapshuizen Litserborg, Meander en Den Durpsherd in de gemeente Sint-Michielsgestel zien over 2019 en zeker ook over 2020 alleen nog rode cijfers. En dan zijn alle gevolgen van corona nog niet in beeld gebracht met de gedwongen sluitingen en minder zaalhuur en barinkomsten.

Quote De gemeente regelt de stenen, de besturen de exploita­tie. Maar het blijft kwetsbaar Lianne van der Aa, Wethouder Sint-Michielsgestel

Wethouder Lianne van der Aa wil volgend jaar opnieuw om de tafel met de besturen van de gemeenschapshuizen en met de politiek. ,,In principe hebben we de afspraak dat de gemeente de ‘stenen’ regelt (gebouwen) en dat de besturen de exploitatie rondbreien. Maar we merken dat het erg lastig blijft. Dat de gemeenschapshuizen zeer kwetsbaar zijn in hun exploitatie.”

Vervelend

Van der Aa verder: ,,Wel vervelend dat we elk jaar bij moeten lappen om naar zwarte cijfers te komen in plaats van rood. Daarom willen we kijken of we volgend jaar andere prestatieafspraken kunnen maken.”

Ontmoetingscentrum Litserborg in Den Dungen

Op dit moment zit er voor de gemeente weinig anders op om de portemonnee van Den Durpsherd, Litserborg en Meander aan te vullen. ,,De Meander heeft het op zich uitstekend gedaan. Het eerste jaar is altijd moeilijk. We hadden dan ook 250.000 euro extra in de boeken gezet om de tekorten tot 2023 op te kunnen vangen. Gelukkig viel het tekort over 2020 wat mee. Dat beliep bijna 44.000 euro. Maar alle corona-gevolgen zitten daar nog niet bij.”

Bij Litserborg gaat het steeds beter, maar corona....

De Litserborg had de voorbije jaren grote tekorten door het wegvallen van inkomsten. Een nieuw bedrijfsplan en nieuw bestuur ging aan de slag om inhaalslagen te maken.

Van der Aa: ,,Hier ging het steeds beter. Maar door corona in 2020 vraagt het bestuur nu al de helpende hand te bieden. Anders kunnen de salarissen van het personeel niet meer worden betaald. Het tekort is dit jaar bijna 50.000 euro. Gelukkig hadden we vorig jaar al geld apart gezet. Dat zal nu worden ingezet. Toch verwachten wij, en het nieuwe bestuur, dat in 2023 de boel uit de rode cijfers is.”

Beneluxtheater: bezetting beter

Den Durpsherd sloeg ook een nieuwe weg in. De bezetting van de grote zaal werd met het Beneluxtheater veel beter. ,,De exploitatiecijfers gingen er op vooruit. Het tekort van ongeveer een ton werd veel weggewerkt. Maar nu is er toch een gat van 35.000 euro ontstaan. Dat is door onvoorziene omstandigheden. Denk aan ziekte bij personeel. Dan zie je dat het soms broze evenwichten zijn waarmee gemeenschapshuizen te maken hebben.”

Prestaties

Ondertussen is aan alle gemeenschapshuizen gevraagd de tegenvallers van corona in beeld te gaan brengen. ,,Volgend jaar willen we nieuwe prestatieafspraken maken en ook kijken naar de gevolgen van corona voor Den Durpsherd, Litserborg en Meander.”