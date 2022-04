Gemeente akkoord met sloop en nieuwbouw Breukelen

De woningen waar het om gaat zijn alle dertig huizen in de Hertogenstraat, zes huizen in de Jan van Brabantstraat en twee in de Van Hornstraat. Joost wil op de plek van deze huizen ongeveer 75 nieuwe woningen bouwen, waarvan de helft appartementen.

Dat betekent automatisch dat de huidige bewoners niet in dezelfde vorm in hun oude huis terug kunnen keren. Toen buurtbewoners vorig jaar een brief met daarin de plannen van Joost op de mat kregen, was niet iedereen daar blij mee. Sommige bewoners gaven al aan er alles aan te zullen doen om de sloop te voorkomen.

80 procent akkoord

Maar de rust lijkt wedergekeerd. In een brief aan de wethouder schrijft Joost dat 80 van de benodigde 70 procent van de bewoners akkoord is met de sloop en het sociale plan dat Joost voor hen opstelde. In dat plan staat onder andere hoe de nieuwe (tijdelijke) huisvesting voor bewoners geregeld gaat worden, en wat voor financiële vergoeding ze krijgen.

Door de toezegging van de gemeente kan Joost nu alvast beginnen met het verhuizen van de huidige bewoners. Over de inhoud en het kostenplaatje van het gehele plan zijn Joost en gemeente nog in overleg. Daar moet de gemeente dus later nog akkoord op geven.



