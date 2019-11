Gemeente Boxtel: ‘Bezuinigingen treffen niet alleen De Walnoot’

Praten met betrokken organisaties

Daarover laat een woordvoerder van het college weten: ,,Met overleg is gewacht tot na het besluit van de gemeenteraad over de maatregelen, eind oktober. Wij gaan vanaf nu met praten met alle betrokken organisaties.” Waarbij het college als uitgangspunt heeft dat het sociale DNA van Boxtel overeind moet blijven. Of dat lukt als De Walnoot, waar wekelijks 500 mensen komen, noodgedwongen de deur sluit? ,,Uiteraard willen we niet dat organisaties omvallen. Maar nogmaals, niet alleen De Walnoot levert in. Over de gevolgen gaan we in gesprek.”