Gemeente gaf onduidelijke vergunning aan Classic Park en eigenaar moet van rechter auto's naar binnen verplaatsen

Classic Park is eigenlijk een automuseum en tegelijkertijd een autohandelaar voor oldtimers. Door de coronaperiode liep eigenaar Antoon van Dijke veel inkomsten mis. Om te overleven mag hij daarom van de gemeente de komende vijf jaar naast oldtimers ook tweedehands auto's verkopen. Het park is daarvoor een samenwerking aangegaan met autobedrijf Van den Udenhout.

Buiten op de parkeerplaats van Classic Park stonden sinds kort niet alleen tweedehands auto's uitgestald voor de verkoop, maar ook nieuwe auto's van Van den Udenhout, die op een andere locatie worden verkocht. De rechter heeft nu bepaald dat dat niet mag.

Onduidelijke vergunning

Volgens de rechter heeft de gemeente Boxtel de vergunning voor de verkoop van tweedehands auto's niet duidelijk genoeg afgebakend. Zo wordt niet duidelijk of de te verkopen voertuigen alleen binnen, of ook buiten op de parkeerplaats mogen worden uitgestald. Ook had de gemeente volgens de rechter beter moeten onderzoeken of de plannen van Classic Park leiden tot een toename in verkeersdrukte.

Volledig scherm Afgelopen zomer stonden de eerste auto's van Van den Udenhout al op de parkeerplaats van Classic Park in Boxtel. © Robèrt van Lith/BD

De vergunning werd aangevochten door Natuurgroep Liempde. Ook omwonenden van Classic Park lieten van meet af aan al weten op zijn zachts gezegd geen fan te zijn van het plan. Volgens hen past een autohandelaar niet in het buitengebied. En ze vrezen voor toenemende verkeersdrukte.

Alleen op zuidelijke parkeerplaats

Dat laatste is in ieder geval niet nodig volgens eigenaar Van Dijke. ,,De verkoop van auto's trekt veel minder bezoekers dan het museum of de evenementen die we normaal gesproken zouden organiseren.”

Quote Mensen vergeten dat de kosten voor een lege parkeer­plaats ook gewoon doorlopen Antoon van Dijke, Eigenaar Classic Park

De rechter gaf Classic park tot vrijdag 7 januari om de parkeerplaats leeg te maken. Wat nog wel mag is het verkopen van tweedehands auto's van Van den Udenhout, Die auto's mogen wel alleen binnen of op de zuidelijke parkeerplaats van Classic Park worden uitgestald. ,,De zuidelijke parkeerplaats is echt maar een achtste van alle parkeergelegenheid die we hebben", reageert een teleurgestelde Van Dijke.

Kosten lopen door

,,Door corona is het museum dicht en we hebben ook geen bedrijfsfeesten meer. Met het stallen van de auto's van Van den Udenhout hadden we tenminste nog iets van inkomsten.” Hij vervolgt: ,,We hebben een enorm terrein hier. Mensen vergeten dat de kosten voor een lege parkeerplaats ook gewoon doorlopen: het groenonderhoud, de verzekering.”

De auto’s moeten binnen blijven tot zeker zes weken nadat een nieuwe beslissing over de vergunning wordt genomen. Ondertussen moet de gemeente een nieuwe vergunning opstellen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.