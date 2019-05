Gemeente verplicht festivals als Paaspop niet om gratis drinkwater aan te bieden

De PvdA wilde weten of het college van B en W bereid is het verstrekken van gratis drinkwater als voorwaarde te stellen bij het verstrekken van vergunningen voor festivals. Deze coalitiepartij stelde de vragen nadat hier en daar werd geklaagd over gebrek aan gratis drinkwater op de laatste editie van Paaspop in Schijndel. Daar steeg het kwik verrassend hoog tot zo'n 23 graden Celsius. Paaspop had vanwege het warme weer wel veel meer drinkwater ingeslagen dan anders, dit wel tegen betaling.

‘Extreem warm weer’

‘Een geheel ander punt is de beschikbaarheid van drinkwater in geval van extreem warm weer', stelt het college. In dat geval treedt het nationaal hitteplan in werking en wordt wel van festivals verlangd dat zij gratis drinkwater verstrekken aan het publiek. Tijdens Paaspop was daar geen sprake van.

Wel was er dagelijks contact tussen de gemeente, de politie, de medische dienst en de organisatie van het internationale muziekfestival in Schijndel. De conclusie was steeds dat het niet noodzakelijk was om gratis drinkwater te verstrekken. ‘Bij het afgelopen Paaspopfestival is er geen enkel hulpcontact geweest bij de EHBO van bezoekers die uitdrogingsverschijnselen hadden.’