Gemeentebelang: overbodige kunst eerst aan inwoners aanbieden

Dat stelt de fractie van Gemeentebelang die wil voorkomen dat bijna 200 kunstwerken op deze wijze uit de gemeente verdwijnen. B en W willen dat omdat er veel te veel kunst in eigendom is en de opslagruimtes uitpuilen.

Motie in gemeenteraad

Daarom moet de uitvoering van het besluit worden opgeschort, zodat er in de gemeenteraad eerst over kan worden gedebatteerd, stelt Verkuijlen.

191 kunstwerken

Door de samenvoeging van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel tot Meierijstad, beschikt de gemeente over een kunstcollectie van ruim 900 kunstwerken. Die zijn aangekocht of door schenking in bezit gekomen. Van de collectie wil de gemeente nu 191 werken afstaan aan de stichting in Eindhoven. Die werkt zonder winstoogmerk en zoekt voor de kunst een nieuwe bestemming. Particulieren en bedrijven kunnen bij de stichting het werk aanschaffen.”