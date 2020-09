Gemeenten ‘not amused’ met nieuw plan voor buitengebied vlak vóór opdelen van Haaren

Het was een speerpunt dat het gemeentebestuur van Haaren in 2018 aankondigde. Voor het definitieve einde van de gemeente per 1 januari 2021 moest er een nieuw bestemmingsplan buitengebied zijn.

Erfenis

Om zo de erfenis op een fatsoenlijke manier over te dragen aan de nieuwe eigenaren van de dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt, respectievelijk de gemeenten Tilburg, Boxtel, Oisterwijk en Vught.

Volledig scherm De buren en troonopvolgers hebben grote moeite met het aangepaste bestemmingsplan buitengebied. © Marc Bolsius

Geen gejuich

Maar juist in die kringen is het 'speerpunt' van het Haarense college niet met gejuich ontvangen. Integendeel. De buren en troonopvolgers hebben grote moeite met het aangepaste bestemmingsplan buitengebied. Vrezen rechtsongelijkheid tussen hun eigen inwoners en de nieuwe aanwas vanuit de Haarense dorpen.

Want: er zijn grote verschillen tussen de bestaande bestemmingsplannen zoals de gemeenten die nu kennen en het aangepaste van Haaren.

‘Alles conform de wet’

Het verzoek aan Haaren om daarom af te zien van het aangepaste plan is evenwel aan dovemansoren gericht. ,,Er is zowel op ambtelijk niveau als bestuurlijk herhaaldelijk over gesproken. Waar het kon zijn wensen ingewilligd", zegt het college van Haaren.

Quote Er is zowel op ambtelijk niveau als bestuur­lijk herhaalde­lijk over gesproken. Waar het kon zijn wensen ingewil­ligd College van Haaren

,,Maar daar waar de door onze gemeenteraad opgestelde uitgangspunten in het geding zijn, is dat niet gebeurd. Zoals dat ook het geval is voor bestaande rechten en wensen van onze inwoners." Het college stelt verder dat alles conform de wet is gegaan en vaststellen nog altijd een bevoegdheid is van de Haarense gemeenteraad en dus niet van andere gemeenten.

Vught, Haaren en Oisterwijk waren daarom genoodzaakt tot het indienen van een zienswijze waarin de bezwaren tegen het plan officieel kenbaar zijn gemaakt. Uiteindelijk kan dat leiden tot een procedure tot aan de Raad van State.

Gevaarlijke situaties door arbeidsmigranten?

Problemen zijn er onder meer met het feit dat Haaren in het nieuwe plan toestaat dat er op agrarische bedrijven gedurende negen maanden per jaar 25 seizoensarbeiders gehuisvest mogen zijn. ,,Daardoor kan overlast ontstaan en het kan leiden tot gevaarlijke situaties", zegt de gemeente Boxtel bijvoorbeeld.

Reclame

Ook wil Haaren veel meer mogelijkheden bieden aan stoppende agrariërs (zoals voor horeca en autobedrijven) dan de andere gemeenten. Zoals er ook ruimere mogelijkheden worden geboden voor zaken als reclame in het buitengebied.

De drie gemeenten staan niet alleen in hun strijd tegen het Haarense voornemen. Totaal zijn er 65 zienswijzen ingediend. Door particulieren, bedrijven en organisaties zoals de natuurwerkgroepen van Liempde en Vught, Brabants Landschap en Het Groene Hart. Maar ook door bijvoorbeeld Waterschap De Dommel en bewonersgroep Distelberg. Het nieuwe bestemmingsplan ligt donderdag 24 september ter beoordeling op tafel van de Haarense gemeenteraad.