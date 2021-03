Gemeenteraad Boxtel praat besloten over debacle enquête

BOXTEL - Slechte communicatie en een onduidelijk onderzoek. Met als gevolg dat slechts een enkele Boxtelaar zich waagde aan het invullen van de ingewikkelde enquête over de financiële toekomst van de gemeente. En dus wordt er over gepraat, maar achter gesloten deuren.

De plaatselijke politiek praat dinsdag over het fiasco van de enquête over de financiële toekomst van Boxtel. Dat gebeurt op initiatief van het college achter gesloten deuren.

Het was een ingewikkelde enquête. En het idee mislukte. Dat resulteerde weer in het wegmikken van de antwoorden die de 353 dapperen toch gaven. De Boxtelse politiek, die de enquête uitschreef, heeft derhalve flink wat te bespreken in de ‘nababbel’ over het fiasco, die voor komende dinsdag staat gepland.

Lege portemonnee

Dat gebeurt op initiatief van het college achter gesloten deuren. Inwoners zullen dus niet meteen horen wat volgens de lokale politiek (want raadsleden zijn de enigen die welkom zijn in de gereserveerde achterkamer) de reden is van de mislukking en hoe de gemeenteraad denkt inwoners wel op een fatsoenlijke manier te gaan betrekken bij de discussie over hoe verder in Boxtel met een nagenoeg lege portemonnee.

VVD-voorman Rob Kuppens plaatste deze week in het presidium, de ook al besloten bijeenkomst van fractievoorzitters, vraagtekens bij de keuze om achter dichte deuren te vergaderen. ,,De burgemeester meldde dat er al veel is misgegaan en dat we dat eerst maar eens op een rij moesten zetten. Wij hadden het graag anders gezien. Openbaarheid had gezorgd voor informatie richting inwoners en wellicht begrip kunnen kweken.”

Bijval van andere fractievoorzitters kreeg Kuppens niet. Ook van Balans niet, in het verleden als grootste oppositiepartij warm pleitbezorger van openheid, maar inmiddels drager van het nieuwe college. ,,Wij staan nog voor openheid”, zegt fractievoorzitter Gerlof Roubos.

Benen op tafel?

,,Alleen in dit geval is het beter om de discussie even uit de politiek te trekken en niet meteen met grote woorden te komen om de achterban te plezieren. Die kans is er als de discussie in het openbaar plaatsheeft. Beter is om bij wijze van spreken met de benen op tafel te evalueren wat is misgegaan en hoe we inwoners alsnog kunnen betrekken. Het CDA heeft daarvoor al enkele prima suggesties gedaan. Uiteraard zullen we ons als gemeenteraad richting inwoners nog verantwoorden en melden hoe we er mee verder gaan.”

Een woordvoerder van het college laat weten dat het om een ‘bijpraatsessie’ gaat. ,,Alleen bedoeld voor raadsleden en niet openbaar. In het tweede kwartaal wordt dit onderwerp in een openbare raadsvergadering besproken.”