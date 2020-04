Gemeenteraad digitaal? Sommige gemeenten galasten vergaderingen liever helemaal af

Natuurlijk is het lastig, met de gemeenteraad vergaderen via online videoverbinding. ,,Het is erg wennen, maar ook heel belangrijk", vindt Marischka Klotz uit Schijndel. Het raadslid van de fractie HIER in de gemeenteraad van Meierijstad was eerder deze maand voorzitter tijdens de eerste digitale vergadering van de raadscommissie mens en maatschappij.



,,We moeten als politiek ook onze verantwoordelijkheid nemen in deze coronatijd. Plannen en processen moeten door kunnen gaan. Veel bedrijven of inwoners zitten te wachten op besluiten, bijvoorbeeld over bouwplannen zoals Meijgraaf in Schijndel.”

Wachten op juni?

Toch denkt niet elke gemeente in de regio Meierij hier hetzelfde over. Zo besloten de gemeenteraden van Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren om de raadsdebatten van maart, april en mei niet door te laten gaan. Zij verwachten in juni weer ‘fysiek’ te kunnen vergaderen, mogelijk in een smallere samenstelling.



Klotz vraagt zich af of het debatteren in juni weer op ‘normale’ wijze kan. ,,Je moet er toch rekening mee houden dat het in juni ook nog niet kan. Talloze bedrijven nemen besluiten op digitale wijze, waarom de politiek dan niet?”

Volledig scherm Wethouder Jan Goijaarts (CDA, ruimtelijke zaken) van de gemeente Meierijstad tijdens een digitale vergadering. © Robèrt van Lith/BD

Voorkeur voor ‘fysiek vergaderen’

De gemeenteraad van Boxtel is heel duidelijk: ,,De voorkeur gaat uit om fysiek bij elkaar te komen omdat dit nu eenmaal beter, makkelijker communiceert dan via een digitale verbinding”, schrijft een woordvoerder. Een noodwet maakte digitaal vergaderen mogelijk; raadsleden zitten dan thuis en communiceren met elkaar via een online videoverbinding.

Volledig scherm Marischka Klotz, raadslid namens de fractie HIER en ook voorzitter van de raadscommissie mens en maatschappij in Meierijstad. © Noor Reigersman/BD In deze regio vinden de gemeenteraden van Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren het vooralsnog niet nodig om hiermee te beginnen. En dus worden tot juni geen besluiten genomen door de gemeenteraden. Volgens hen gaat het niet om spoedeisende zaken. Voor Boxtel betekent dit dat agendapunten als het centrumplan, jeugdhulp en de Regionale Energie Strategie (RES) worden uitgesteld tot juni.

‘We moeten wel in deze coronacrisis’