Gemeentesecretaris Van Rijswijk vertrekt

Van Rijswijk werkt tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart nog in Sint-Michielsgestel en gaat daarna aan de slag bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in Arnhem.

Warme jas

Marloes van Rijswijk geeft aan veel zin te hebben in haar nieuwe baan als Manager Veiligheidsregio Diensten Centrum. ,,Een van de dingen die mijn huidige werk mij gebracht heeft, is het besef dat ik graag een bijdrage lever aan dingen die mensen écht raken. Bij veiligheid is dat zeker het geval, want veiligheid is een basisbehoefte van iedereen. Dus toen de vacature bij het Instituut Fysieke Veiligheid voorbij kwam, heb ik gesolliciteerd. Ik ga ook een beetje terug naar mijn roots, want Veiligheid is mijn oude vakgebied. Kortom: deze functie past me als een warme jas.”