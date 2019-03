Gemonde stookt het carnavalsvuurtje lekker op

GEMONDE - Een originele vondst tijdens de optocht in Gimde (Gemonde): Onze RemBRANDts gaan los. De verwijzing naar het thema 'Gimde brand los' ging gepaard met het Rembrandtjaar. Kleine schildertjes in witte jasjes, met in hun hand paletjes en kleurige chocoladepotloden, van carnavalsvereniging Ver-stappen, stalen de harten van de toeschouwers. CV Bakt d'r Niks Van had eveneens een originele en actuele vondst: te midden van allerlei potten en pannen stonden de Efteling-potten van Monsieur Cannibale.

Vooraan in de optocht liep Marinus van der Steen van CV De Blauw-bekke, voor de 51e keer mee in de optocht. Dit was zijn laatste - verkleed als brandweerman. ,,Ik loop al sinds het begin, 1967, en nu wordt het tijd om te stoppen. Per slot is het hier jéúgdcarnaval in Gemonde!"