Gemondenaar schrijft aan bisschop: ‘Parochie heeft geen interesse in Gemonde’

GEMONDE - Gemondenaar Hans Slegers ergert zich groen en geel aan de opstelling van het parochiebestuur van de Heilige Michaëlkerk dat de Sint Lambertuskerk in Gemonde bestiert. In een brief aan de bisschop maakt Slegers zijn ongenoegen bekend.

Het steekt Hans Slegers, inwoner van Gemonde, dat het bestuur van de Heilige Michaëlparochie niet serieus omgaat met de belangen van de gemeenschap van Gemonde. In een brief van twee kantjes aan Mgr. De Korte, bisschop van het bisdom Den Bosch, maakt de Gemondenaar zijn ongenoegen bekend over twee zaken: een discussie van een tijd geleden over de toekomst van het kerkgebouw en het mogelijk gebruik van het Kloosterpad door kinderen van de Lambertusschool.

Quote Ze tonen geen betrokken­heid bij Gemonde Hans Slegers, Inwoner Gemonde

Slegers over het parochiebestuur: ,,Het onderliggende probleem is in mijn ogen dat het parochiebestuur op geen enkele wijze betrokkenheid toont bij de gemeenschap van Gemonde en de zaken waar wij op maatschappelijk en sociaal vlak mee bezig zijn in ons dorp. Uitnodigingen om met ons mee te denken en te praten worden niet of nauwelijks beantwoord. En als er gesprekken zijn, dan duren die kort en blijkt uit de opstelling dat er weinig intentie is om samen te werken.”

Onderzoek naar extra functie kerkgebouw

Slegers noemt het oudere voorbeeld van een discussie om te onderzoeken of het kerkgebouw een rol zou kunnen spelen als nieuwe locatie voor het dorpshuis. Inmiddels is gekozen voor de Lambertusschool als nieuwe multifunctionele accommodatie na het sluiten van dorpshuis De Kei. ,,Als je de exploitatie deelt kan de kerk in de tijd langer open blijven zonder hoge kosten en hebben we een mooie dorpshuislocatie. Winst voor beide partijen, zo dachten we.”

Kloosterpad zou oplossing zijn voor school

Een ander voorbeeld is het gebruik van het Kloosterpad door kinderen van de Lambertusschool. ,,Dat zouden we zelfs als proef kunnen doen voor een paar maanden. Dat pad een tijdje openstellen, zodat kinderen er ‘binnendoor’ vanaf de Lambertusschool veilig naar het kerkplein kunnen. Alwaar ouders ze daar kunnen oppikken. Dat scheelt heel veel onveilige situaties op de drukke en gevaarlijke Lambertusweg.”

Volgens Slegers hoefde het kerkbestuur daar niks voor te doen. ,,De gemeente betaalt een poortje, de school regelt de openingstijden. Het gaat dan alleen om recht van overpad. Maar zonder opgaaf van reden zegt het parochiebestuur daar niet aan mee te willen werken. Geef op zijn minst argumenten waarom je niet mee doet en communiceer open naar de dorpelingen. Blijkbaar is de veiligheid van kinderen voor het parochiebestuur van ondergeschikt belang.”