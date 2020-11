Geparkeerde auto verwoest door vlammen in Schijndel

Haarenaar Wim Vugts koopt pand van heemcen­trum in Oisterwijk

9 november OISTERWIJK - Wim Vugts uit Haaren, eigenaar van landgoed Haarendael, heeft Spoorlaan 70 in Oisterwijk gekocht van de Sint Petrusstichting (SPS). De overdracht van het pand plus ondergrond, inclusief diepe tuin erachter, is op 1 juli 2021.