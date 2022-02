Gestel begint aan metamorfose centrum bij Dommelstaete en Brenthof

SINT-MICHIELSGESTEL - Het zal nog heel wat voeten in de aarde hebben. Maar het begin wordt nu gemaakt met de inrichting van de hele openbare ruimte in het hart van Sint-Michielsgestel. De start is bij Toren 4, waar rioolwerk wordt uitgevoerd. Daarna volgen meer werken, zoals een parkeerplaats voor de splinternieuwe Jumbo die waarschijnlijk iets na Moederdag open gaat.

,,We maken nu een begin", zegt wethouder Ed Mathijssen. ,,Want het duurt niet meer zo erg lang voordat de appartementengebouwen Brenthof en Dommelstaete klaar zijn. De Jumbo wil in de buurt van Moederdag de deuren openen. En dan moeten we daar uiteraard een goede parkeervoorziening bij hebben liggen.”

Boel niet stuk rijden

Volgens Mathijssen is het best een puzzel om alle werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen. ,,In overleg met de ondernemers en de bouwers proberen we dit zo efficiënt mogelijk te plannen. Bij Toren 4 wordt het riool nu eerst gedaan. Dan komt er nog een tijdelijke bestrating terug. Er wordt de komende tijd nog volop gebouwd. Dan wil je niet dat de definitieve bestrating weer stuk wordt gereden.”

Nieuwe Jumbo

De klus na Toren 4 is de aanleg van de tijdelijke bestrating van het Kloosterpad, dat is de winkelstraat voor de nieuwe Jumbo. Daar tegenover moet het Kloosterpadblok nog worden gebouwd. Bij Hof van Overkerck wordt later dan het parkeerterrein gelegd voor het publiek dat boodschappen doet bij Jumbo en straks ook de nieuwe Hema. ,,Dit parkeerterrein krijgt dan wel al de definitieve bestrating.”

Dommelpad

De aanleg van de openbare ruimte is in fasen verdeeld. Bij de eerste fase hoort ook de aanleg van het Dommelpad en de groenzone tussen de Dommel en de nieuwe appartementen. ,,We starten met deze werkzaamheden als het parkeerterrein Hof van Overkerk klaar is. Als we deze planning kunnen aanhouden, is het parkeerterrein begin mei klaar. Het kan zijn dat de volgorde of de planning van de werkzaamheden nog iets verandert.”

Tekst loop door onder de foto

Volledig scherm Brasserie Thuys ook klaar voor de start. © Domien van der Meijden

Stukje bij beetje komt het het compleet nieuwe centrum van Gestel ronde de Oude Toren in beeld. Het Dommelsch Huys met appartementen en winkels staat er al. Ook het pand waar Brasserie Thuys in zit. Daarnaast is ook Hof van Overkerck gebouwd. De appartementencomplexen Brenthof en Dommelstaete naderen hun voltooiing.

Raadskamer

Voor de bouw van de Raadskamer op het Petrus Dondersplein loopt nog een Raad van State-zaak. Daarover wordt halverwege februari een uitspraak verwacht. Voorts ligt het nog in de planning om de Groene Villa te gaan bouwen. Die moet op het tijdelijke parkeerterrein komen dat naast het Dommelsch Huys ligt, in de bocht van het Adrianustracé van de Schijndelseweg.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De weekmarkt. © Domien van der Meijden

Uiteindelijk ontstaat er een veel kleiner Petrus Dondersplein door alle bouwactiviteiten. De weekmarkt kan nog wel op het plein blijven. Maar voor evenementen als een kermis is wellicht ook meer ruimte nodig om die in de Nieuwstraat op te stellen, wellicht tot aan de afslag naar het Spijt.

Twee Jumbo’s?

Als de nieuwe Hema en de nieuwe Jumbo eenmaal zijn geland in Dommelstaete, dan staat er in ieder geval voor de oude stek van Hema een nieuw woningbouwplan te wachten. Daarvoor zijn er al plannen in voorbereiding. Of Jumbo na de ingebruikname van de nieuwe supermarkt in Dommelstaete de bestaande Jumbo, amper een goede kilometer verderop in de Nieuwstraat, nog laat bestaan dat is nog de vraag. Die beslissing zal in het hoofdkantoor bij familie Van Eerd in Veghel genomen worden.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.