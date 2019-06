Gestel en Boxtel gaan met strengere BIBOB-regels ondermijning te lijf

SINT-MICHIELSGESTEL - Sint-Michielsgestel heeft extra ‘gereedschap in huis gehaald’ om de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) beter uit te voeren. Niet alleen extra regelgeving, ook een extra BIBOB-ambtenaar is aangesteld die kan controleren.

Om te voorkomen dat de onderwereld met drugsgeld ‘bedrijven’ opricht om daarmee geld wit te wassen of zo de boel wil ondermijnen, heeft de gemeente Sint-Michielsgestel de regelgeving van de wet BIBOB flink aangescherpt. Bovendien wordt er een extra ambtenaar aangesteld die allerlei aanvragen voor vergunningen, subsidies en andere zaken beter kan controleren.

Quote Ik moet toegeven dat we op dit gebied wat achter liepen Jan Pommer, Burgemeester Gestel

,,Ik moet toegeven, we liepen achter op het gebied van deze regels. Dat zeg ik eerlijk. We hadden ons vizier op andere zaken gezet, zoals het wijkgericht werken van de politie. Bovendien kun je regels wel aanscherpen, maar dan moet je er ook menskracht bij zetten om te controleren. En daar ontbrak het nog aan. Dat is nu geregeld. Anders is het een papieren tijger”, zegt burgemeester Jan Pommer.

Waar doet ie het van?

Tot vóór 1 januari werd in principe alleen de natte horeca (cafés) gecontroleerd bij het verstrekken van vergunningen. ,,In januari 2019 is daar de droge horeca (restaurants) bijgekomen. Maar nu kunnen we allerlei bedrijven checken op verdachte zaken. Van een nagelstudio en amateur-voetbalclubs tot vervoersbedrijven die pakketjes rondbrengen. Als we een onderbuikgevoel krijgen bij een bedrijf dat een grote Mercedes voor de deur heeft staan, maar waar geen enkele klant komt, dan kan dat al een signaal zijn. Dat gevoel van: ‘Waar doet ie het van?’, dat valt nu beter te controleren.”

Maar behalve schaduwfirma’s kunnen ook vastgoedtransacties en andere zaken onder de loep komen in het kader van BIBOB. ,,Met menskracht erbij in de vorm van een BIBOB-functionaris kan die controle verbeteren. Dat doen we in dit geval met MijnGemeenteDichtbij, samen met de gemeente Boxtel”, zegt Pommer.