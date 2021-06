Gestel en Boxtel trekken samenwerking verder aan: ‘We hebben afgesproken volle vaart vooruit te gaan’

Zo links en rechts rezen in Boxtel twijfels. Is de gemeente Sint-Michielsgestel wel de juiste partner om ambtelijk en deels ook bestuurlijk mee samen te werken? ,,Komen we ooit verder dan om elkaar heen draaien, zonder te trouwen?”, aldus Balans-raadslid Gerlof Roubos niet zo lang geleden. Hij kan evenwel gerust zijn. Een huwelijk tussen beide gemeenten lijkt namelijk definitief aanstaande, na een verkering die in 2016 begon met de ambtelijke samenwerking in MijnGemeenteDichtbij.

Bestuursakkoord is gesloten

Burgemeester Ronald van Meygaarden meldde deze week dat beide colleges een bestuursakkoord hebben gesloten voor onbepaalde tijd. ,,We hebben afgesproken volle vaart vooruit te gaan met MijnGemeenteDichtbij en de organisatie van beide kanten fors te gaan ondersteunen”, aldus de burgemeester. ,,Duidelijk is dat we er samen voor staan en er samen nog meer van willen maken. Door zaken vaker dan nu samen op te pakken en processen te harmoniseren.”

Quote We hebben afgespro­ken volle vaart vooruit te gaan met MijnGemeen­te­Dicht­bij, de organisa­tie van beide kanten fors te gaan ondersteu­nen Ronald van Meygaarden, Burgemeester Boxtel

Hij heeft gemerkt dat de relatie ook nieuwe energie heeft gekregen. ,,Afgelopen week hebben we een dag bij elkaar gezeten en ik was echt blij verrast door bijvoorbeeld de klik die er tussen ons nieuwe college en de collega’s van Gestel ontstond. Dat geeft echt vertrouwen voor de toekomst. We hebben ook afgesproken elkaar vaker op te zoeken, ook als portefeuillehouders, zodat we niet op twee plaatsen hetzelfde werk zitten doen. Daarvoor zijn inmiddels vervolgafspraken gemaakt.”

Volledig scherm Burgemeester Ronald van Meygaarden van Boxtel is niet bang dat er volgend jaar na de gemeenteraadsverkiezingen in Gestel alsnog een nieuwe wind gaat waaien. © Marc Bolsius

Zekerheid voor de toekomst

Bang dat volgend jaar na de gemeenteraadsverkiezingen (die vanwege de herindeling dit jaar aan Boxtel voorbijgaan) er in Gestel alsnog een nieuwe wind gaat waaien, is Van Meygaarden niet. ,,Gelukkig hebben we nu een goed bestuursakkoord afgesproken. Dat is voor onbepaalde tijd, dus ook een zekerheid voor de toekomst.”

De burgemeester vindt het een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van de ambtelijke samenwerking. ,,Binnenkort zullen we het gesloten akkoord ook delen met onze medewerkers.”