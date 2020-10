Gestel kiest snel architect voor dorpshuis in Gemonde

GEMONDE - Binnenkort wordt bekend welke architect het ontwerp mag maken voor de nieuwe multifunctionele accommodatie in de Lambertusschool in Gemonde. Gemonde ontbeert sinds 2017 een eigen dorpshuis. Toen ging De Kei dicht.

Het was even stil rond de ontwikkeling van een nieuwe multifunctionele accommodatie in Gemonde. Maar nu komt er toch weer garen op de klos. Onlangs hebben drie architecten een presentatie gehouden voor de projectgroep die de komst van een nieuwe accommodatie in basisschool Lambertus vorm moet geven. En uit die drie presentaties volgt zeer binnenkort de keuze voor één architect die het ontwerp maakt.

Bedrijfsplan

Wethouder Lianne van der Aa van Sint-Michielsgestel is blij met de stappen die nu worden gezet. ,,Voor de leefbaarheid van Gemonde is het belangrijk dat er weer een dorpshuis komt. En het is fijn om te zien dat ondanks de coronaperikelen een nieuw bestuur enthousiast aan het werk is om een bedrijfsplan te maken en te inventariseren welke clubs en verenigingen straks gebruik willen maken van de nieuwe accommodatie in de Lambertusschool.”

Toekomstige gebruikers

Volgens Van der Aa is de keuze voor een architect een belangrijke stap. Want voorafgaand aan het ontwerpen van de ruimten binnen de school voor de nieuwe multifunctionele accommodatie, gaat die architect gesprekken voeren met de toekomstige gebruikers. Zo wordt straks het ontwerp afgestemd op wat de gebruikers nodig hebben voor hun activiteiten.

September 2021

Van der Aa: ,,Als we na het goedkeuren van het definitief ontwerp eenmaal een aannemer kunnen gaan zoeken en het werk aanbesteden, dan verwachten we dat de bouw snel kan beginnen. We hopen rond september 2021 de boel klaar te hebben.”

Berenhuis en Bolderburen

Het nieuwe dorpshuis krijgt onder meer gestalte in de gymzaal van de Lambertusschool die onder de hoede valt van Cadans Primair. Naast onderwijs wordt er in de Lambertusschool ook kinderopvang gedaan door Berenhuis en Bolderburen. Naast de gymzaal worden ook een aantal andere ruimten van de school onder handen genomen om de combinatie van onderwijs en dorpshuis goed op elkaar af te stemmen.

Volledig scherm Ontwikkelaar Ad van de Groenendaal en wethouder Lianne van der Aa bij De Kei. Omgetoverd van dorpshuis naar appartementencomplex met zes sociale huurwoningen. © Domien van der Meijden

Het oude dorpshuis De Kei, schuin tegenover de Lambertusschool, is inmiddels verbouwd tot zes sociale huurwoningen. Projectontwikkelaar Van de Groenendaal uit Schijndel heeft die verbouwing afgerond en rond de jaarwisseling van 2019/2020 konden de nieuwe huurders de appartementen al betrekken, na een korte verbouwingsperiode van enkele maanden.