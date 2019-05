Gestel krijgt dikke voldoende voor dienstverlening van inwoners

Volgens burgemeester Jan Pommer kan Gestel tevreden zijn met de uitkomsten van het onderzoek, maar opent het in een aantal gevallen ook de ogen over hoe informatie naar burgers toe het best naar buiten kan komen. ,,Op prettig en veilig wonen, twee belangrijke onderdelen, scoren we erg goed in verhouding tot soortgelijke gemeenten in Nederland met ongeveer 29.000 inwoners. Dat zijn twee belangrijke onderdelen voor het welzijn van inwoners. Bij prettig en veilig wonen voel je je eerder senang.”

Heldere en klare taal, daar wordt op toegezien

Ook zorg en welzijn scoren goed met een rapportcijfer 7,0. Pommer looft bovendien medewerkers die er op toezien dat in allerlei antwoordbrieven en ambtelijke stukken heldere en klare taal wordt gebruikt naar burgers toe. ,,Daar hebben we speciaal iemand voor in huis die daar op toeziet. Dat levert dus ook complimenten op en een goede waardering.”

De Gestelse burgemeester staat er wel van te kijken dat in het onderzoek naar voren komt dat vooral nieuwe technieken van communiceren, zoals Facebook, Twitter, Instagram en Whatssapp veel minder worden gewaardeerd door de burgers dan een brief, een telefoontje, een bezoek aan het gemeentehuis en een persoonlijk gesprek. ,,Blijkbaar zijn traditionele manieren van communiceren belangrijk. Ook publicaties in dag- en weekblad wordt belangrijk gevonden.”